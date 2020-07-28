شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو ينزل عن أعلى مستوى فى عامين قبل اجتماع المركزى الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع اليورو عن أعلى مستوياته في عامين اليوم الثلاثاء، إذ انخفضت عمليات بيع الدولار قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقرر لمدة يومين، والذي يتوقع المستثمرون خلاله أن يؤكد المجلس التزامه بتوقعاته.

ومن المستبعد حدوث تغييرات على صعيد السياسة النقدية، لكن المتعاملين يتكهنون بوقوع تغيير حيال التأكيد على التوقعات المستقبلية خلال الاجتماع الذي يبدأ اليوم الثلاثاء. ومن أسباب ضعف الدولار حاليا الجدل السياسي حول حزمة الإنقاذ المالي الأمريكية المقبلة. وتقدم القيادة الجمهورية لمجلس الشيوخ الأمريكي اقتراحا بشأن حزمة إغاثة في مواجهة تفشي فيروس كورونا، وهي خطة بقيمة تريليون دولار لكن هناك حالة واضحة من القلق بشأن تفاصيلها. Advertisements وانخفض اليورو في أحدث تعاملات 0.3 بالمئة إلى 1.1715 دولار، متراجعا عن أعلى مستوى له في عامين عند 1.1781 دولار الذي سجله أمس. وارتفع الدولار بنفس النسبة مقابل الجنيه الاسترليني والين الياباني. وسجل الدولار النيوزيلندي أكبر انخفاض مقابل الدولار إذ تراجع بنسبة 0.6 بالمئة إلى 0.6644 دولار. واقتربت الليرة التركية من مستوى قياسي منخفض بعد أن هوت اثنين بالمئة خلال دقائق أمس الاثنين قبل أن تعوض معظم خسائرها. كانت الليرة قد انخفضت بنحو سبعة بالمئة مقابل اليورو خلال شهرين، لكنها ظلت ثابتة عمليا أمام الدولار.

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