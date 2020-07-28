شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات بورصة الكويت خضراء للجلسة الثانية وسط صعود جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، للجلسة الثانية على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.95% رابحاً 96.06 نقطة ليغلق عند مستوى 5018.37 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 2.55% رابحاً 136.67 نقطة ليغلق عند مستوى 5488.80 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.36% رابحاً 14.66 نقطة ليغلق عند مستوى 4089.20 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.84% رابحاً 33.73 نقطة ليغلق عند مستوى 4063.62 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 125 مليون سهم بقيمة 27.2 مليون دينار كويتي عبر 7588 صفقة، وصعدت 9 قطاعات على رأسها قطاع البنوك بنسبة 2.49%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 2.04%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.94%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.81%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.58%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.54%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.33%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.28%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.09%.

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وجاء سهم الشركة الأولى للاستثمار على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 20.35%، يليه سهم شركة الأرجان العالمية العقارية بنسبة 9.59%، ثم سهم شركة بيت الاستثمار الخليجي بنسبة 8.98%، فيما تصدر سهم شركة دار الثريا العقارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.93% ثم سهم شركة صناعات أسمنت الفجيرة بنسبة 7.12%، ثم سهم شركة التعمير للاستثمار العقاري بنسبة 5.29%.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة الاتصالات الكويتية، عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة أمس الاثنين، واعتمد المجلس البيانات المالية المرحلية عن الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو لعام 2020، وبلغ صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة الأم خلال فترة الستة شهور الأول من عام 2020 نحو 15.9 مليون دينار كويتي مقابل 19.95 مليون دينار كويتي خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 20%، وبلغ ربحية السهم الأساسي 32 دينار مقابل 40 دينار خلال فترة المقارنة.