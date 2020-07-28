شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعلميات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 10594 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 1792 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 12387 نقطة، وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 4051 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 1521 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 2329 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 710 نقطة.

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 6 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، حق الاكتتاب لشركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك، جنوب الوادي للأسمنت، أسمنت سيناء، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، أسمنت بورتلاند طرة المصرية.