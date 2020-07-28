شكرا لقرائتكم خبر عن بي بي تؤكد نجاح اختبار التدفق باكتشاف بشروش بالمياه الضحلة بدلتا النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت بي بي مصر اليوم مع شركائها ايني و توتال نجاح اختبار التدفق باكتشاف بشروش بالمياه الضحلة في مصر.

وكان هذا الاختبار هو آخر إجراء ضمن برنامج التقييم الجاري لاكتشاف بشروش الذي يقع في منطقة امتياز شمال الحماد في دلتا النيل ونتج عن اختبار هذا البئر كمية غاز وصلت إلى 32 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم مع توقع وصول الانتاج إلى 100 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز و800 برميل من المكثفات يوميا.

ومن جانبه قال كريم علاء الرئيس الإقليمي لبي بي شمال إفريقيا عن نجاح الاختبار قائلا: "هذه نتيجة جيدة لاكتشاف بشروش، فهذا مؤشر على امكانية تحقيق معدلات تدفق مجدية تجاريا من المخزون، وخاصة أنه يمكن تنميته سريعا من خلال ربطه بالبنية التحتية القائمة."

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تمتلك بي بي مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) 37.5% من حصة المقاول، وتمتلك إني حصة مماثلة (37.5%) من خلال شركتها التابعة أيوك (المشغل)، بينما تمتلك توتال 25% من حصة المقاول.

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قد أكد صباح اليوم، أن نتائج الاختبارات التى أجريت على كشف بشروش للغاز الطبيعى فى منطقة امتياز شمال الحماد بدلتا النيل البحرية الذى تم الإعلان عنه أوائل الشهر الحالى أسفرت عن معدل إنتاج أولى نحو 32 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعى، وستقوم شركة إينى الإيطالية المشغلة لمنطقة الامتياز وشريكاها بى بى البريطانية وتوتال الفرنسية بالتنسيق مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" بإعداد خطة تنميته للإسراع بوضعه على خريطة الإنتاج من خلال استغلال البنية التحتية والتسهيلات الإنتاجية المتاحة بالمنطقة.

ويعكس هذا النجاح استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية فى التوسع بأعمال البحث والاستكشاف فى مختلف مناطق مصر البرية والبحرية لتنمية وتعظيم الثروات البترولية والغازية بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية باستخدام أحدث التكنولوجيات لتحقيق اكتشافات جديدة تفتح آفاقاً أوسع أمام العمل فى مختلف المناطق التى لازالت تزخر باحتمالات بترولية واعدة.