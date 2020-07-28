شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر الزامل للصناعة ترتفع 17.7% في الربع الثاني لانخفاض المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة الزامل للاستثمار الصناعي، اليوم الخميس، عن نتائج أعمالها والتي أظهرت ارتفاعاً في الخسائر بنسبة 17.66% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسارة بلغ 58.3 مليون ريال مقابل صافي خسارة بلغ 49.55 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.

في حين حققت الشركة تراجعاً في صافي الخسائر التشغيلية إلى 39 مليون ريال مقابل صافي خسائر تشغيلية 49.9 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2019.

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وعزت الشركة الزيادة في الخسائر خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى انخفاض في مبيعات كافة القطاعات، وانخفاض هوامش الربح الإجمالية في قطاعي الحديد والعوازل، وانخفاض هوامش الربح التشغيلية في قطاعي الحديد والعوازل.

وتراجعت المبيعات إلى 754 مليار ريال في الربع الثاني، مُقابل مبيعات بلغت 1.046 مليار ريال بالربع المُقابل من 2019.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 92.68 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 96.7 مليون ريال في النصف المقابل من 2019، وبنسبة تراجع بلغت 9.9%.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر خلال الربع الأول 2020 بلغ 28.8 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 47.15 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.