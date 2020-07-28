شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 28-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات سلبية ليقترب من دعم القناة الرئيسية الصاعدة، ويلتقي المتوسط المتحرك 50 مع هذا الدعم ليحمي استمرارية التداول داخل القناة المذكورة، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد التي تعتمد على الثبات فوق مستويات 0.7095 و0.7065، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 0.7200 وتمتد إلى 0.7290.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7065 والمقاومة 0.7200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد