شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 28-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر عقود خام برنت حول المتوسط المتحرك 50، ولم يظهر أي حركة قوية منذ الصباح، وبالتالي، فإن موقفنا الحيادي سيبقى قائماً إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، من خلال اختراق المقاومة 44.30 أو كسر الدعم 42.75.

نشير إلى أن الأهداف المتوقعة من الاختراق موضحة في تقريرنا الصباحي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 42.00 والمقاومة 45.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي