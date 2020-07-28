شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 28-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط مزيد من التداولات ضيقة النطاق، وبالتالي، لا تغيير على حياديتنا إلى أن يؤكد السعر كسر الدعم 41.00 أو اختراق المقاومة 42.45 لتحديد أهدافه التالية بشكل أدق، مع الإشارة إلى أن تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق موضحة في تقريرنا الصباحي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 40.00 والمقاومة 43.05

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي