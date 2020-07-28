شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 28-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الفضة بسلبية قوية ليكسر دعم القناة الصاعدة ويلامس الهدف السلبي الأول 22.55، ليعود بالتذبذب حول الدعم المكسور، بانتظار إشارات تأكيد أوضح للاتجاه التالي واستقرار حركة السعر، حيث من المتوقع أن تستمر التداولات المختلطة بالسيطرة على السعر.
لذلك، سنستمر في حياديتنا حتى الآن، مع الإشارة إلى أن الثبات دون 23.40 سيضغط على السعر للتوجه نحو 21.70 كهدف تصحيحي تالي، بينما اختراق 23.75 سيقود السعر لمحاولة استعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يتواجد هدفه الأول عند 26.20.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 22.50 والمقاومة 25.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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