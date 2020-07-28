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تحديث منتصف اليوم للفضة 28-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الفضة بسلبية قوية ليكسر دعم القناة الصاعدة ويلامس الهدف السلبي الأول 22.55، ليعود بالتذبذب حول الدعم المكسور، بانتظار إشارات تأكيد أوضح للاتجاه التالي واستقرار حركة السعر، حيث من المتوقع أن تستمر التداولات المختلطة بالسيطرة على السعر.

 

لذلك، سنستمر في حياديتنا حتى الآن، مع الإشارة إلى أن الثبات دون 23.40 سيضغط على السعر للتوجه نحو 21.70 كهدف تصحيحي تالي، بينما اختراق 23.75 سيقود السعر لمحاولة استعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يتواجد هدفه الأول عند 26.20.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 22.50 والمقاومة 25.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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