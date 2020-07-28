شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 28-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر الذهب ضغط سلبي قوي ليكسر مستوى 1937.20 ويلامس مستوى تصحيح 38.2% عند 1910.10، ويبدو المجال مفتوحاً أمام مواصلة التصحيح الهابط، حيث يتواجد الهدف الرئيسي التالي عند 1866.00، لكننا بحاجة للحصول على إغلاق يومي دون 1937.20 لتأكيد استمرار الانخفاض خلال الفترة القادمة، حيث إن الارتقاء فوقه مجدداً سيدفع السعر لمواصلة تحقيق المكاسب وزيارة مستويات 2000.00 ثم 2068.00 كأهداف إيجابية تالية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1900.00 والمقاومة 2000.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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