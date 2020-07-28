شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 28-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات سلبية طفيفة ليتحرك حول 1.2860، بانتظار جمع عزم إيجابي لتحفيز السعر على استئناف الموجة الرئيسية الصاعدة، والتي تستهدف مستويات 1.2930 ثم 1.3030 كمحطات رئيسية تالية، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق مستوى 1.2777.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2800 والمقاومة 1.3000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد