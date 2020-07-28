شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 28-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج اليورو مقابل الدولار ضغط سلبي ليختبر دعم القناة اللحظية الصاعدة التي تظهر بالصورة، بينما يبدأ مؤشر ستوكاستيك بالتخلص من العزم السلبي بشكل تدريجي، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر لمواصلة الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50.

من هنا، فإن سيناريو الاتجاه الصاعد سيبقى قائماً ما لم يتم كسر مستوى 1.1675 والثبات دونه، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 1.1815.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1680 والمقاومة 1.1850

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد