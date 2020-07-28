شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع هامشي لبورصة دبي بالمستهل..و"سلامة" ترفع نسبة تملك الأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.03% رابحاً 0.76 نقطة ليصل إلى مستوى 2061.99 نقطة، وبلغ حجم التداول 228 مليون سهم محققة ما قيمته 184.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 3136 صفقة لعدد 28 سهماً، وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 1.38%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 0.77%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.58%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.12%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.73%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.06%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.05%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.01%.

وقفز 12 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 5.17%، ثم سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 4.01%، فيما تراجعت 10 أسهم، على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 3.33%، ثم سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 2.35%، فيما تصدر سهم شركة أرابتك القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 36.8 مليون ورقة بقيمة 45.6 مليون درهم.

وفي سياق متصل أعلنت شركة دار التكافل، عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة أمس الاثنين، وتمت الموافقة على استقالة عدد من أعضاء مجلس الإدارة وهم اللواء متقاعد عبد العزيز البناي، على بن حميد العويس، يعقوب بن عيسى السركال، الدكتور محمد شرف، وذلك للسماح لأعضاء مجلس إدارة جدد لتمثيل الشركة مع استكمال الاستحواذ، كما تمت الموافقة على تايخ عقد اجتماع الجمعية العمومية يوم 18 أغسطس لعام 2020.

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وفي سياق آخر قالت الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة، إنها استلمت جميع الموافقات الرقابية والداخلية اللازمة لزيادة نسبة تملك الأجانب من 25% إلى 49%، وقامت الشركة بالتواصل مع شركة دبي للإيداع للبدء بالإجراءات اللازمة لتفعيل زيادة نسبة تملك الأجانب.

فيما أعلنت شركة بي إتش مباشر، عن اعتمادها كمفوض وموفر للسيولة على صندوق شيميرا الأساسي، من قبل سوق أبوظبي للاوراق المالية، سوق دبي المالي، وذلك ضمن الصندوق الفرعي الأول المتداول "شيميرا ستاندرد أند بورز الإمارات" المتوافق مع الشريعة الإسلامية.

ومن جهتها أعلنت شركة المدينة للتمويل والاستثمار، عن قرار الجمعية العامة العادية للشركة، المنعقدة أمس الاثنين، بالموافقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019، كما وافقت على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019، وعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن نفس العام.