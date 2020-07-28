شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت..وتراجع أرباح اتصالات الكويتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.47% رابحاً 71.390 نقطة ليصل إلى مستوى 4994.46 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.94% رابحاً 103.890 نقطة ليصل إلى مستوى 5456.02 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.24% رابحاً 9.670 نقطة ليصل إلى مستوى 4084.21 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.53% رابحاً 21.430 نقطة ليصل إلى مستوى 4051.32 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 63.5 مليون سهم بقيمة 18.2 مليون دينار كويتي عبر 5864 صفقة، وصعدت 9 قطاعات على رأسها قطاع البنوك بنسبة 2.07%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.98%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.20%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.88%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.66%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.50%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.27%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.09%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.08%.

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وجاء سهم الشركة الأولى للاستثمار على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 13.42%، يليه سهم شركة الأرجان العالمية العقارية بنسبة 9.59%، ثم سهم شركة بيت الاستثمار الخليجي بنسبة 8.98%، فيما تصدر سهم شركة التعمير للاستثمار العقاري القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.52% ثم سهم شركة وربة كابيتال القابضة بنسبة 7.87%، ثم سهم الشركة الوطنية للرماية بنسبة 5.04%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الاتصالات الكويتية، عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة أمس الاثنين، واعتمد المجلس البيانات المالية المرحلية عن الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو لعام 2020، وبلغ صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة الأم خلال فترة الستة شهور الأول من عام 2020 نحو 15.9 مليون دينار كويتي مقابل 19.95 مليون دينار كويتي خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 20%، وبلغ ربحية السهم الأساسي 32 دينار مقابل 40 دينار خلال فترة المقارنة.