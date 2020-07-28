الأسهم الأوروبية ترتفع وأسهم السلع الفاخرة تهبط بسبب نتائج ضعيفة لشركات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء مع ترقب مستثمرين مزيد من التحفيز الأمريكي للحد من الأضرار الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 لتنحي جانبا أحدث مجموعة من تقارير النتائج الفصلية الضعيفة لشركات منتجة لسلع فاخرة. وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.3 بالمئة بينما كسب المؤشر الألماني داكس 0.5 بالمئة والمؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.6 بالمئة. وفي حين أطاحت مخاوف تزايد حالات كورونا بالإقبال على المخاطرة أمس الاثنين يترقب مستثمرون انتهاء اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي والمحادثات الخاصة بجولة جديدة من التحفيز المالي للاقتصاد الأمريكي. Advertisements وتضررت أسهم شركات السلع الفاخرة ونزل سهم إل.في.ام.اتش 2.8 بالمئة إذا أدى إغلاق المتاجر بسبب جائحة كوفيد-19 لتضرر مبيعات الربع الثاني للشركة المالكة للوي فيتون. ونزل سهما كيرينج المالكة للعلامة التجارية جوتشي وهيرميس الفرنسية.

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