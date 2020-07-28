شكرا لقرائتكم خبر عن استهلاك الصين من الذهب يتراجع فى النصف الأول من العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اتحاد الذهب الصيني اليوم الثلاثاء، إن استهلاك الصين للذهب تراجع بنسبة 38 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2020، متأثرا بتفشي فيروس كورونا وتباطؤ الاقتصاد، بيد أن الطلب بدأ في التعافي في الربع الثاني.

وأضاف الاتحاد على موقعه الإلكتروني أن الاستهلاك في الصين، أكبر مستخدم للذهب في العالم، بلغ 323.29 طن في الفترة من يناير إلى يونيو. وانخفض الاستهلاك إلى النصف تقريبا في الربع الأول من العام، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، بعد أن أثرت إجراءات صارمة لاحتواء الجائحة وارتفاع الأسعار على الطلب. Advertisements وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية حوالي 17 بالمئة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020 بعد تكالب المستثمرين المذعورين على شراء المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا. وسجل الذهب مستوى قياسيا عند 1980.57 دولار للأوقية اليوم الثلاثاء. ووفقا لحسابات رويترز، ارتفع الاستهلاك في الربع الثاني بنسبة 17.5 بالمئة مقارنة مع الربع الأول ليصل إلى 174.66 طن، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 26.2 بالمئة على أساس سنوي. كما انخفض إنتاج الصين من الذهب 7.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 217.8 طن في النصف الأول، على الرغم من أن الاتحاد قال إن الإنتاج المحلي عاد إلى طبيعته في الربع الثاني، مرتفعا 5.8 بالمئة عن الربع الأول.

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