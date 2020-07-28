الارشيف / الاقتصاد

أسعار النفط مستقرة ومخاوف الطلب تطغى على آمال التحفيز الأمريكى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط مستقرة ومخاوف الطلب تطغى على آمال التحفيز الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء لتمحو مكاسب حققتها في وقت سابق من الجلسة، إذ يضعف تنامي حالات الإصابة بكورونا توقعات الطلب على الخام في مواجهة التفاؤل إزاء المزيد من التحفيز الأمريكي.

وأنعشت جهود تحفيز الاقتصاد الامريكي من أزمة الآمال بطلب قوي على النفط لكن من المرجح أن يواجه اقتراح من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين معارضة من الديمقراطيين لتتأجل حزمة تحفيز أخيرة.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر خام برنت عند 43.41 دولار للبرميل، في حين هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا ما يوازي 0.3 بالمئة إلى 41.46 دولار للبرميل. وارتفع الخامان بما يصل إلى 0.5 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

Advertisements

وقال مايكل مكارثي كبير خبراء السوق في سي.إم.سي ماركتس "ضعف الدولار يدعم المعادن الأساسية والنفيسة، ولكن يبدو أن المتعاملين في النفط يركزون على المؤشر الاقتصادي الذي ينم عنه ضعف الدولار ألا وهو دمار الطلب".

وعادة ما يسهم ضعف الدولار في تحسين الطلب إذ يجعل الخام أرخص للمشترين في أرجاء العالم.

ونزل الدولار لأقل مستوى في عامين أمام سلة من ست عملات رئيسية مع تزايد حالات الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة، ولكن قد تكبح الخسائر حزم مساعدة جديدة من الحكومة تدعم الطلب على الوقود.

وتوقع خمسة محللين في استطلاع أجرته رويترز أن تشير بيانات المخزونات الأمريكية لانخفاض مخزونات المنتجات المكررة في الأسبوع الماضي في حين يستقر مخزون الخام‭‭‬‬.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار النفط مستقرة ومخاوف الطلب تطغى على آمال التحفيز الأمريكى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا