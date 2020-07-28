شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب فى مصر بعد موجة ارتفاع كبيرة وعيار 21 يصعد لـ 870 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء عقب ارتفاع سعر الذهب أمس 22 جنيها للجرام ، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 870 جنيها للجرام لأول مرة في التاريخ، فيما سجل سعر أوقية الذهب عالمياً 1942 دولار وهو أعلى مستوى له عالميا.



أسعار الذهب اليوم ... أسعار الذهب اليوم ...

عيار 18 : 745.70 جنيه

عيار 21 : 870 جنيها

عيار 24 : 994.25 جنيه

الجنيه الذهب : 6960 جنيها

السعر العالمي : 1942 دولار

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إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب فى الغرفة التجارية، قال أمس إن الطلب على الذهب محليا ارتفع بشكل ملحوظ مع زيادة الأسعار لافتا إلى أن أسعار الذهب عالميا سجلت أعلي معدلات لها على الاطلاق، لتكسر أكبر حاجز ونقطة مقاومة سجلتها عام 2011 حينما وصلت الاسعار وقتها إلي 1919 دولار، لكن الآن الأسعار العالمية للمعدن النفيس تسجل 1942 دولار، وهنا في سوق الصاغة الأسعار سجلت مستويات لم تصل لها في أي وقت سبق مرتفعا إلي 870 جنيها للجرام.

وأضاف، " إن التوقعات كانت تشير إلى ارتفاع غير طبيعي في الذهب مع زيادة الطلب على الملاذات الآمنة، نتيجة استمرار غموض المشهد حول الاقتصاد العالمي، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن السعر العالمي للذهب وصل الي زروته الساعه 3:20 من فجر اليوم مسجلا 1978.20 و لكنه سرعان ما عاد و صحح وضعه الي 1940، مدفوعا بضعف الدولار وفى ظل توقعات بمزيد من إجراءات التحفيز لإنعاش الاقتصادات التي تضررت من جائحة كورونا وهو ما يزيد من جاذبية المعدن النفيس كملاذ أمن للتحوط ضد التضخم.

وتابع "المخاوف من مزيد من التباطؤ الاقتصادى بسبب الخلاف الأمريكى الصينى والذى أخذ اشكال جديدة من التصعيد الآخذ فى التنامى بعد التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذى اتهم فيها الصين أنها سبب انتشار وظهور فيروس كورونا المستجد.