شكرا لقرائتكم خبر عن إيفو: تفاؤل المصدرين الألمان ينمو مع انتعاش الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال معهد إيفو اليوم الثلاثاء إن توقعات المصدرين في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، زادت إلى 6.9 نقطة في يوليو من -2.2 في الشهر السابق بفضل انعاش الاقتصاد في عدة دول.
وقال إيفو "التفاؤل الحذر ينتشر بين المصدرين الألمان... قطاع السيارات أحد أكبر الفائزين. بعد عدة أشهر صعبة للغاية، نشاط التصدير بصدد الانتعاش مجددا".
وكان قد أظهر مسح أن ثقة الشركات الألمانية تحسنت بشكل أكبر في يوليو بعد أن سجلت زيادة قياسية في يونيو، مما يشير إلى أن الشركات تتوقع أن يتعافى أكبر اقتصاد في أوروبا من صدمة فيروس كورونا إذا تم تجنب موجة ثانية من الإصابات.
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