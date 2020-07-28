شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: 32 مليون قدم مكعب غاز يومياً نتائج اختبارات كشف بشروش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن نتائج الاختبارات التى أجريت على كشف بشروش للغاز الطبيعى فى منطقة امتياز شمال الحماد بدلتا النيل البحرية الذى تم الإعلان عنه أوائل الشهر الحالى أسفرت عن معدل إنتاج أولى نحو 32 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعى، وستقوم شركة إينى الإيطالية المشغلة لمنطقة الامتياز وشريكاها بى بى البريطانية وتوتال الفرنسية بالتنسيق مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" بإعداد خطة تنميته للإسراع بوضعه على خريطة الإنتاج من خلال استغلال البنية التحتية والتسهيلات الإنتاجية المتاحة بالمنطقة.

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وعلى جانب آخر ارتفع إجمالى إنتاج منطقة امتياز جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية التى تعمل فيها شركة إينى الإيطالية إلى 12 ألف برميل يوميا من الزيت الخام بعد عام واحد من بدء الإنتاج فى يوليو 2019، بعد النجاح فى حفر البئر الجديدة SWM-A-6X بمنطقة حوض فاغور بإجمالى عمق 15800 قدم ووضعها على الإنتاج بمعدل إنتاج 5 آلاف برميل يومياً باستخدام التسهيلات المتاحة بالمنطقة من خلال شركة عجيبة وهي الشركة المشتركة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إينى الإيطالية والقائمة بالعمليات.

ويعكس هذا النجاح استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية فى التوسع بأعمال البحث والاستكشاف فى مختلف مناطق مصر البرية والبحرية لتنمية وتعظيم الثروات البترولية والغازية بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية باستخدام أحدث التكنولوجيات لتحقيق اكتشافات جديدة تفتح آفاقاً أوسع أمام العمل فى مختلف المناطق التى لازالت تزخر باحتمالات بترولية واعدة.