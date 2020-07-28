شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقلص مكاسبه بعد صعود قياسى مع توقف تراجع الدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قلص الذهب مكاسبه اليوم الثلاثاء بعد صعود قياسي في حين عوض الدولار جزءا من خسائره إلا أن التوتر بين الولايات المتحدة والصين والمراهنة على تأكيد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على سياسات ميسرة دعم إغراء الذهب كملاذ آمن.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1943.14 دولار للأوقية (الأونصة) ولكن دون ذروة عند 1980.57 دولار للأوقية، ويرجع الهبوط إلى مبيعات لجني الأرباح.

وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 1934.90 دولار.

كما قلصت الفضة مكاسبها وارتفعت 0.7 بالمئة بعد أن زادت بما يصل إلى 6.4 بالمئة إلى 26.19 دولار للأوقية.

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وقال مايكل مكارثي ‭‭ ‬‬من سي.إم.سي ماركتس "قد يؤدي تحول طفيف في اتجاه الدولار لتخارج من كونوا مراكز دائنة ويشعرون بقلق ولكن ما من تغيير في العوامل الأساسية".

وتابع "حدثت زيادة حادة على مدار ثماني جلسات من 1800 دولار صعودا إلى 1980 دولارا ومثل هذا الصعود في أي سوق في فترة قصيرة كتلك يجعله معرضا للهبوط".

وارتفع مؤشر الدولار من أقل مستوى في عامين مع ترقب السوق إقرار حزمة إنقاذ مالي جديدة.

وفقد البلاتين 1.5 بالمئة إلى 931.32 دولار وخسر البلاديوم 2.2 بالمئة إلى 2263.84 دولار.