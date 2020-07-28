شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين بصدد استئناف الهجوم الصاعد- تحليل - 28-7-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر الزوج بتداولات يوم أمس إغلاق إيجابي جديد فوق مستوى تصحيح 50% فيبوناتشي والمتمركز عند 123.70 مستغلا تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي الإضافي وليعزز بذلك سيطرة الميل الصاعد المقترح سابقا. كذلك استمرار تشكيل مستوى 123.10 للدعم الأولي يساهم بمحاولة تجديد السعر للهجوم الصاعد والذي يستهدف بدوره مستوى 124.30 وصولا نحو 125.65 بتداولات الفترة الحالية. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 123.70 و 125.65 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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