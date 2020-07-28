الباوند مقابل الين ينحصر بنطاق ضيق-تحليل - 28-7-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أدى استمرار تعارض المؤشرات الرئيسية لتقديم سعر الزوج لتداولات مختلطة بالرغم من تمركزه ضمن محاور القناة الصاعدة والموضحة بالرسم المرفق, نتوقع باستمرار تعارض المؤشرات انحصار التداولات ضمن نطاق جانبي ضيق متمثل بالمتوسط المتحرك 55 والذي يشكل بدوره الدعم الإضافي عند 134.75 بينما يستمر مستوى تصحيح 50% فيبوناتشي بتشكيل عائق أمام المحاولات الصاعدة باستقراره عند 136.65. مما سبق, ننصح بحيادية التداول وانتظار تجاوز السعر لإحدى المحاور الرئيسية المذكورة سابقا لنتمكن من تحديد الأهداف الرئيسية لتداولات الفترة القادمة. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 136.60 و 134.80 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي بثبات المحاور

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