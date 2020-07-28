شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يقدم إشارة ايجابية– تحليل - 28-7-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر البلاتين بتداولات يوم أمس بالاندفاع فوق مستوى 950.00 مقدما بذلك إشارة إيجابية جديدة ليعزز بذلك الاستمرارية الإيجابية بتسجيله لمستوى 970.00 تقريبا, الارتداد الحالي يؤول لمحاولة تجميع السعر للعزم الإيجابي ولنؤكد على أهمية ثباته فوق الدعم الأولي المتمركز حول 915.00 ليدعونا ذلك لترجيح استهدافه قريبا لمستوى 980.00 و 1030.00 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 910.00 و 980.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد