شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس دون أي جديد– تحليل -28-7-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يحرك سعر النحاس أي ساكن حتى تداولات هذا الصباح نظرا لاستمرار محاولات مؤشر ستوكاستيك بالخروج من مستوى تشبع الشراء ليعيق ذلك المحاولات الصاعدة والمقترحة سابقا, لكن ارتكاز السعر بشكل عام فوق الدعم المحوري الممتد نحو 2.8000 يؤكد سيطرة الميل الصاعد لننتظر تجاوزه قريبا للحاجز المستقر عند 3.000 ومن ثم ليبدأ بتسجيل أهداف إضافية بانجذابه نحو 3.1200 و 3.3100 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.8500 و 3.0000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن النطاق الصاعد