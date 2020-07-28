شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: المركزي الكويتي يصدر سندات بـ 14.1 مليار دولار خلال النصف الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف تقرير صادر من شركة المركز المالي أن البنك المركزي الكويتي تصدر الإصدارات الأولوية للبنوك المركزية الخليجية خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة 14.1 مليار دولار.

وأوضحت التقرير، أن المركزي البحريني جاء في المرتبة الثانية حيث بلغت قيمة إصدارته الإجمالية نحو 6.6 مليار دولار، بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية".

وخلال النصف الأول من 2020، بلغت الإصدارات الأولوية السيادية الخليجية 42.3 مليار دولار، بارتفاع 40% على أساس سنوي، مقارنة بإجمالي إصدارات بقيمة 30.1 مليار دولار خلال النصف الأول من 2019.

كما بلغت إصدارات الشركات 28.5 مليار دولار خلال النصف الأول من 2020، بانخفاض 18% على أساس سنوي مقارنة بإجمالي إصدارات بقيمة 34.9 مليار دولار خلال النصف الأول من 2019.

ولفت التقرير إلى إنه على الرغم من انخفاض حجم الإصدارات الأولية في الربع الأول من 2020 بسبب تداعيات انتشار جائحة كوفيد-19، إلا أن سوق السندات الأولى استعاد نشاطه في الربع الثاني، حيث بلغت الإصدارات السيادية الخليجية 42.3 مليار دولار خلال النصف الأول من 2020.

Advertisements

وأشار إلى أن انتشار الجائحة والانخفاض الحاد في أسعار النفط عوامل تسببت في تراجع نمو اقتصادات الدول الخليجية، ما ساهم في تفاقم عجز الميزانيات لديها وارتفاع حاجتها للتمويل.

وذكر التقرير أن إجمالي إصدارات الصكوك والسندات الأولية الخليجية بلغ 70.7 مليار دولار خلال النصف الأول من 2020 بارتفاع 9% على أساس سنوي مقارنة بإجمالي إصدارات بقيمة 65 مليار دولار خلال النصف الأول من 2019.

وبلغ عدد الإصدارات الأولية 174 إصدارا خلال النصف الأول من 2020 مقارنة بـ 229 إصدارا خلال النصف الأول من العام الماضي.

يشار إلى أن بنك الكویت المركزي، أعلن في مطلع يونيو الماضي تخصیص آخر إصدار من سندات وتورق بقیمة إجمالیة بلغت 360 ملیون دینار كویتي.

وقبل ذلك الإصدار، كانت آخر إصدار من سندات وتورق مقابل في منتصف الشهر الماضي بقیمة 240 ملیون دینار لأجل 6 أشهر، وعائد 1.375%.