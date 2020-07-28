شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد متوقعة لإدراج "شمال الزور" و"بيتك كابيتال ريت" في بورصة الكويت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم من المقرر إدراج شركة شمال الزور في بورصة الكويت بتاريخ 16 أغسطس المقبل.

وينتظر أن تنضم الشركة للبنوك والشركات المدرجة ضمن مكونات السوق الأول، حيث استوفت الشروط كافة التي تؤلها لذلك، ووفقت أوضاعها بما يواكب اشتراطات الإدراج بما في ذلك تقديم بيانات مالية حديثة وآخر سجل للمساهمين. بحسب صحيفة الراي.

وكانت هيئة أسواق المال في الكويت وافقت في مايو الماضي على إدراج أسهم شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة).

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وأشارت هيئة أسواق المال، في بيان سابق، أن تلك الموافقة صدرت عقب إتمام عملية الاكتتاب في 50% من أسهم رأسمال الشركة من قبل المواطنين الكويتيين. ومن المتوقع أن يجري إدراج أسهم الشركة في البورصة قبل نهاية العام الحالي.

كما أفادت مصادر بأن "بيتك كابيتال" ستعمل على إدراج صندوق "بيتك كابيتال ريت" بالسوق اعتباراً من الأول من سبتمبر المقبل، حيث سبق أن أجلت الشركة هذه الخطوة بسبب جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على كل القطاعات بما فيها سوق المال.

وكانت هيئة أسواق المال الكويتية منحت الموافقة النهائية لشركة بيتك كابيتال للاستثمار - الذراع الاستثمارية لمجموعة بيت التمويل الكويتي "بيتك" - في فبراير الماضي لترخيص نشاط صانع السوق، وذلك بعد استيفاء الشركة للمعايير والمتطلبات والضوابط التي حددتها الهيئة.