شكرا لقرائتكم خبر عن المالية السعودية: إقفال أول عملية شراء مبكر للسندات بقيمة 34.26 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت المملكة العربية السعودية، ممثلة بوزارة المالية، ("المصدر") عن اكتمال عملية الشراء المبكر لجزء من سندات المصدر القائمة المستحقة في أغسطس، سبتمبر، نوفمبر، وديسمبر من هذا العام 2020.

وأوضحت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن إجمالي تلك العملية يبلغ قيمتها 34.260 مليار ريال سعودي. مشيرا إلى أنه في الوقت نفسه، أصدرت الجهة المصدرة، بناء على طلب بيع حملة السندات، صكوكًا جديدة في إطار برنامج الصكوك المحلية.

وقسمت إصدارات الصكوك الجديدة الى أربع شرائح حيث إن الشريحة الأولى بقيمة 8.97 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2024م. وصدرت الشريحة الثانية بقيمة 6.02 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2028م.

وصدرت الشريحة الثالثة بقيمة 6.5 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2032م. وصدرت الشريحة الرابعة بقيمة 13.15 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2035م

وقام المصدر بتعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة سامبا كابيتال للأصول وإدارة الاستثمار بشكل مشترك كمنسقي ومديري الطرح فيما يتعلق بهذا المشروع.

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وتعد هذه الصفقة هي إحدى مبادرات المركز الوطني لإدارة الدين ("المركز") والتي تهدف إلى توحيد الإصدارات المحلية للمصدر ضمن إطار برنامج الصكوك المحلية للمصدر في المملكة العربية السعودية.

وتعد هذه الخطوة هي المرحلة الأولى من مراحل المبادرة المذكورة، وسيتبعها مراحل أخرى حتى اكتمال التوحيد الكامل للإصدارات المحلية.

وتعد مبادرة المركز استمرار للتدابير المتخذة لتعزيز السوق المحلية والتي تعكس اخر تطورات السوق مثل ارتفاع حجم التداولات في السوق الثانوية والسماح لجميع حاملي الصكوك بالاستفادة من الاسترداد الزكوي المطبق في إطار برنامج الصكوك المحلي.

وأعلنت الوزارة منذ أيام، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر يوليو 2020، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره مليار ريال سعودي.

كما أعلنت الوزارة أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر أبريل 2020 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال، مشيرةً إلى أنه تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 5.55 مليار ريال.

وكشفت الوزارة في وقت سابق عن انتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر مارس 2020 ببرنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي.