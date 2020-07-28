شكرا لقرائتكم خبر عن "نيوم" توقع اتفاقية مع الاتصالات السعودية لتجهيز البنية التحتية للمدن "الإدراكية" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأت شركة نيوم في تجهيز البنية التحتية لبناء المدن "الإدراكية" الأكثر تطوراً في العالم من خلال الاتفاق مع مجموعة الاتصالات السعودية، في خطوة تهدف من خلالها لتكون وجهة رائدة عالمياً لجذب أفضل العقول والاستثمارات.

وبينت الشركة أن مجموعة الاتصالات السعودية ستوفر تقنية اتصالات الجيل الخامس في منطقة "نيوم" بسرعة تعادل 10 أضعاف سرعة شبكات الجيل الرابع الحالية لتعزيز التقنيات والحلول الذكية المتقدمة التي سيتم تطبيقها في محيط المنطقة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت "نيوم" إنها بموجب الاتفاقية التي تمتد لمدة عام ستعمل بالتعاون مع "اتصالات" السعودية على تشغيل شبكة اتصالات الجيل الخامس (5G) في محيطها، إضافة إلى إنشاء مركز للابتكار لتقنيات الجيل الخامس.

Advertisements

وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس إدارة مجلس سامينا، والرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات السعودية، المهندس ناصر بن سليمان الناصر، ضرورة اعتماد تقنيات الجيل الخامس عبر مختلف القطاعات والمجالات لإنعاش الاقتصاد وإعادة صياغة الخطط الاستثمارية.

وأضاف الناصر في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم": "اعتماد تقنيات الجيل الخامس في ظل الظروف الراهنة يُتيح الفرصة للاستفادة من إمكانياتها عبر جميع الصناعات التي تستهدفها جهود التعافي على المستوى الاجتماعي والاقتصادي في أعقاب الآثار التي خلفها تفشي الوباء، إضافة إلى أن ارتباط الجيل الجديد من الشبكة بالذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء".

وأوضح أن "اتصالات" ضاعفت سعات الشبكات، كما ضاعفت عمليات التوصيل للخدمات والمنتجات عبر منصتها my stc لأكثر من 20 ضعفا، إذ بلغت عدد عمليات التوصيل 20 ألفا باليوم، مقارنة بألف في الأيام السابقة للجائحة.

وحققت الاتصالات السعودية صافي أرباح بلغ 2.91 مليار ريال بالربع الأول من 2020 مقابل أرباح بلغت 2.75 مليار ريال في الربع المقابل من 2019.