شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي لـ"معادن": الذهب يشكل 18%، من مبيعاتنا.. ونتوقع التحسن في النصف الثاني 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال مساعد العوهلي، الرئيس التنفيذي لشركة التعدين العربية السعودية "معادن"، المدرجة بالسوق السعودي إن الذهب يشكل 18%، من مبيعات الشركة.

مشيرا إلى أن وجود الذهب ضمن مبيعات الشركة ومع ارتفاع الأسعار يسهم في زيادة التدفقات النقدية للشركة، إلا أن المنتجات الأساسية للشركة الفوسفات والألمنيوم، بحسب موقع قناة العربية.

وأكد العوهلي أن قدرة الشركة على تحقيق ربح من مبيعات الفوسفات والألمنيوم هو المؤشر في القدرة على التعامل مع التكاليف التي ارتفعت بسبب مدخلات الإنتاج.

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وتوقع أن تستمر الأسعار في الصعود، مشيرا إلى أن هذا التحسن بطيء، لافتا إلى أنه ما زال السوق يتعامل مع جائحة كورونا والتوتر بين أمريكا والصين وهو ما يؤثر على منتجات الفوسفات الألومنيوم

وأضاف أئن مستوى التحسن في الألومنيوم في الربعين الثالث والرابع سيكون أفضل ومتفائلون بالأداء في النصف الثاني من 2020.

وتكبدت شركة "معادن"، صافي خسارة بعد الزكاة والضريبة بلغت 434.146 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2020، مقابل خسائر بـ 243.667 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق بارتفاع 78.171%.

وخلال النصف الأول من 2020، تكبدت الشركة خسائر بلغت قيمتها 787.4 مليون ريال، مقابل خسائر 370.9 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2019، بزيادة في قيمة الخسائر 112%.