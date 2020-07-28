شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض العملة الموحدة اليورو لأول مرة في ثمانية جلسات أمام الدولار الأمريكي والأنظار على اجتماع الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها من الأعلى لها منذ 26 من أيلول/سبتمبر 2018 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل رابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو أسبانيا والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون.

في تمام الساعة 05:08 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.17% إلى مستويات 1.1732، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1752 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1714، بينما حقق الأعلى له عند 1.1774.

هذا وتتطلع المستثمرين من قبل الاقتصاد الأسباني للكشف بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر معدلات البطالة والتي قد تظهر ارتفاعاً إلى 16.6% مقابل 14.4% في الربع الأول الماضي، بخلاف ذلك، فقد تابعنا مؤخراً التقرير التي تطرقت لكون كبير مفوضي الاتحاد الأوروبي لملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه يعتقد بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لديه رغبه في التوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي.

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كما أفادت وكالة رويترز الإخبارية بأن كبير مفوضي الاتحاد الأوروبي لملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بارنييه نوه بذلك على الرغم من التصريحات الأخير رئيس الوزراء البريطاني جونسون التي تلمح إلى عكس ذلك، وأن بارنييه لا يزال واثقا من التوصل لاتفاق متوازن بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وبالأخص عقب المحادثات الأخيرة بين الطرفين، إلا أنه أصبح أقل طموحاً عن ما مضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنازل والتي قد تظهر تسارع النمو إلى 4.1% مقابل 4.0% في أيار/مايو الماضي، وذلك قبل وقبل الكشف من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 5 مقابل الثبات عند مستويات الصفر 32.3 في حزيران/يونيو الماضي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 94.0 مقابل 98.1 في حزيران/يونيو، وصولاً لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي يعقد اليوم غداً الأربعاء عبر الأقمار الصناعية في واشنطون والذي من المتوقع يبقي من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند ما بين الصفر و0.25% للاجتماع الثالث على التوالي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس كشف زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور الجمهوري ميتش ماكونيل النقاب عن خطة الإغاثة التي يتبنها الحزب الجمهوري الحاكم لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا، والتي ستشمل إغاثة الأمريكيين العاطلين عن العمل بالإضافة لتحفيز أخرى، وجاء ذلك عقب ساعات من أعرب وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين الأحد الماضي عن كون الحزب الجمهوري وضع اللمسات الأخيرة لمشروع قانون بقيمة 1$ تريليون من أموال الإغاثة للتابعيات السلبية من جائحة كورونا.