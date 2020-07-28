شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار اللحوم بالسوق المصرى قبل عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد سوق اللحوم اليوم الثلاثاء، 28-7-2020 استقرارا فى الأسعار مع اقتراب عيد الأضحى المبارك والمقرر يوم الجمعة المقبل، حيث أكدت شعبة القصابين، زيادة الاقبال خلال الأسبوع الجاري، وأن هناك زيادة في العرض وهو ما أدى إلى توازن الأسعار فى السوق. وسجلت أسعار اللحوم الكندوز 130- 150 جنيها، فيما تراوحت اسعار الضأن بين 130- 160 جنيها للكيلو فيما سجلت اللحوم الجملية 90-120جنيها الكيلو. واستقرت أسعار البرجر البلدى فسجلت 120-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها، السجق 120- 140 جنيها الكيلو، اللحم المفروم العادي 120-140 جنيها الكيلو. بينما سجلت أسعار البفتيك والاستيك كندوز 130-150 جنيها فى الكيلو، الكبدة بين 130-150 جنيها الكيلو. Advertisements جدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدت أنه فى ضوء حرص الدولة ممثلة في وزارة التموين ومن خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية تم وضع خطة لتوفير السلع الغذائية الأساسية، التى تهم شريحة عريضة من المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك 1441هـ / 2020م، خاصة اللحوم بأنواعها، والدواجن المجمدة وطرحها بالأسواق بمنافذ البيع والشوادر المقامة بشركات السلع الغذائية، وقد قامت الشركة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير كميات اللحوم ويتم طرح الخراف الحية بسعر 58 جنيها للكيلو القائم للمستهلك النهائي، بانخفاض 4 جنيهات عن أسعار العام السابق. - الخراف الضأن المبردة سيتم طرحها بسعر 90 جنيها للكيلو للمستهلك النهائى، واللحوم السوداني الطازجة ويتم طرحها بسعر 85 جنيها للكيلو للمستهلك النهائى. - اللحوم البرازيلي الطازجة ويتم طرحها بأسعار من 90 إلى 100 جنيه للكيلو للمستهلك النهائى، اللحوم البرازيلي المجمدة ويتم طرحها بسعر 65 جنيها للكيلو للمستهلك النهائى.

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