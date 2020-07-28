شكرا لقرائتكم خبر عن الدولي (KIB) ارتفاع متوقع -تحليل صباحي- 28-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى ليغلق امس الاثنين عند مستوى 168 فلس، وذلك على خلفية ملامسا لسهم لمستوى الدعم 165 فلس، مصحوبا بانطلاق إشارة شراء على مؤشر القوة النسبية، لذلك ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة 185 فلس مرة اخرى، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 160 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 165.3 بينما مستوى المقاومة هو 169.3 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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