شكرا لقرائتكم خبر عن المستثمرون (INVESTORS) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 28-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 12٫80فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة بيع، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع استمرار الانخفاض الحالي لمستوى الدعم الحالي عند 11٫50 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 14 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 12.8 بينما مستوى المقاومة هو 12.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط