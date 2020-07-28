شكرا لقرائتكم خبر عن بوبيان ب (BPCC) ينخفض بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 28-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بفجوة سعرية خلال تداولات امس الاثنين حيث اغلق عند مستوى 550 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل مستوى الدعم 570 فلس، كما أنهى السهم تداولات الجلسة اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 510 فلس كمستوى أول ثم 400 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 620 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 535 بينما مستوى المقاومة هو 565 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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