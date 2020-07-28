شكرا لقرائتكم خبر عن بيتك (KFH)يحاول الارتفاع -تحليل صباحي- 28-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 577 فلس، وذلك على خلفية اقترابه من مستوى الدعم الحالي عند 550 فلس، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية نلاحظ انطلاق إشارة شراء، لذلك نتوقع ان يحاول السهم الارتفاع لمستوى المقاومة القوي عند 630 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى550 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 570 بينما مستوى المقاومة هو 585 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد