شكرا لقرائتكم خبر عن صلبوخ (SALBOOKH) يعوض خسائره خلال الجلسة -تحليل صباحي- 28-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عوض السهم خسائره التي حققها خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 29٫20 فلس، وذلك بعدما سجل انخفاض خلال الجلسة بلغ 26٫20 فلس، والذي يقابل مستوى الدعم الحالي، كما يلامس السهم حاليا الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة 34 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 26 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 28.2 بينما مستوى المقاومة هو 30.2 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد