الاقتصاد

مشاريع (KPROJ) يتلقى دعما في المستويات الحالية -تحليل صباحي- 28-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 151 فلس، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 147 فلس، بالتزامن مع انطلاق إشارة شراء على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يتحرك السهم لأعلى لمستوى المقاومة عند 166 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 147 فلس.

 

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 150 بينما مستوى المقاومة هو 153 فلس

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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