شكرا لقرائتكم خبر عن مينا (MENA) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 28-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره ليغلق امس الاثنين عند مستوى 24٫50 فلس، في ظل استمرار الضغوط البيعية من قبل المتداولين،والتي حرك السهم ليغلق اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 41 فلس كمستوى أول ثم 15 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 28 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 23.5 بينما مستوى المقاومة هو 25.6 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط