شكرا لقرائتكم خبر عن وطنية (NRE) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 28-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 69٫90 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 71 فلس، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 60 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 73 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 69.0 بينما مستوى المقاومة هو 71.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط