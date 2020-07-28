شكرا لقرائتكم خبر عن التجارية (ALTIJARIA) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 28-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل ليغلق عند مستوى 93٫60 فلس بدون اي تغيير مقارنة بإغلاقه السابق، لينهي بذلك السهم اسفل مستوى الدعم السابق عند 96 فلس، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم التالي عند 88 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 97 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 92 بينما مستوى المقاومة هو 95 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط