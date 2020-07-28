شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للمخازن (GWCS) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 28-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 4٫971 ريال، لينزلق بذلك السهم اسفل القناة الصاعدة قصيرة الأجل، وهو ما ولد هدفا سعريا عند مستوى 4٫55 ريال، ويتجه السهم حاليا لمستوى الدعم 4٫80 ريال كمستوى أول ثم 4٫55 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 5٫10 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 4.90 وبين مستوى المقاومة هو 5.00 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط