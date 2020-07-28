شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يواجه دعم قوي – تحليل - 28-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يتمكّن زوج الدولار مقابل الفرنك من الثبات طويلاً دون 0.9187، ليبقى مستقراً فوقه، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يظهر إشارات سلبية الآن، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الرئيسي الهابط، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 0.9077.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 0.9240 سيوقف السيناريو السلبي ويقود السعر لتحقيق مكاسب لحظية تبدأ بزيارة مناطق 0.9295 وقد تمتد إلى 0.9350 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9150 والمقاومة 0.9260
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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