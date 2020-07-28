شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يقترب من الهدف – تحليل - 28-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بإيجابية ملحوظة يوم أمس ليقترب من هدفنا المنتظر عند 0.7200، ويبدأ اليوم بميل هابط متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، وقد يجري اختباراً لمستويات الدعم المحورية بين 0.7095 و0.7065 قبل العودة للارتفاع من جديد.
وحتى الآن، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط الثبات فوق مستويات الدعم المذكورة أعلاه، مع الإشارة إلى أن تخطي 0.7200 سيدفع السعر إلى 0.7290 كهدف رئيسي تالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7065 والمقاومة 0.7200
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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