شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحاول بإيجابية – تحليل - 28-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية طفيفة مع افتتاح اليوم، لكنه لا يزال محصوراً بين مفاتيح الاتجاه التي تتمثل بالدعم 42.75 والمقاومة التي ترتفع الآن إلى 44.30، مما يجعلنا نستمر في حياديتنا إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي.

نشير إلى أن اختراق المقاومة المذكورة سيعيد السعر إلى القناة الرئيسية الصاعدة ويقود خام برنت لتحقيق مكاسب جديدة تصل إلى 46.35، بينما كسر الدعم سيضع السعر تحت ضغط سلبي تبدأ أهدافه عند 41.25 وتمتد إلى 39.44.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 42.00 والمقاومة 45.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي