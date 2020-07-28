شكرا لقرائتكم خبر عن النفط في مسار جانبي – تحليل - 28-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل سعر النفط التذبذب في مسار جانبي، ولا يزال عالقاً بين مستويات تأكيد الاتجاه التي تتمثل بالدعم 41.00 والمقاومة 42.45، مما يبقي على موقفنا الحيادي قائماً حتى الآن، بانتظار اختراق أحد هذين المستويين لتحديد الأهداف التالية بشكل أدق.

نذكر بأن اختراق المقاومة سيقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 45.00، بينما كسر الدعم سيضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة تستهدف اختبار مستويات 38.50 وقد تمتد إلى 36.10 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 40.00 والمقاومة 43.05

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي