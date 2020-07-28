شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تستمر بتحقيق الأهداف الإيجابية – تحليل - 28-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم افتتح سعر الفضة تداولات اليوم بارتفاع قوي ليتخطي مستوى 25.10 ويلامس مستوى مقاومة مهمة للتداولات متوسطة الأمد وطويلة الأمد عند 26.10، حيث يمثل هذا المستوى دعم مكسور سابقاً، وتبدو أهمية هذا المستوى بعد ارتداد السعر هبوطاً بشكل قوي من هناك، ليتجه نحو اختبار محتمل لدعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة عند 23.65.
التداولات المختلطة الحالية تجعلنا نفضّل التوقف على الحياد بشكل مؤقت إلى أن تستقر حركة السعر، مع الإشارة إلى أن تماسك الدعم المذكور أمام الانخفاض الحالي سيقود السعر لاستنئاف الموجة الرئيسية الصاعدة والتوجه نحو مناطق 27.00 كهدف إيجابي تالي، بينما كسره سيضغط على السعر ليفقد مزيد من المكاسب وزيارة مستويات 22.55 ثم 21.70 كمحطات سلبية رئيسية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.40 والمقاومة 26.10
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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