شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحقق مزيد من المكاسب – تحليل - 28-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر الذهب تداولات اليوم باندفاع صاعد جديد ليقترب من هدفنا المنتظر عند حاجز 2000.00 دولار، حيث يستمر الطلب على المعدن الثمين كملاذ آمن، لكننا نلاحظ أن السعر يواجه ضغط موجة بيوع وجني أرباح قد تجبر السعر على إجراء تصحيح هابط خلال الجلسات القادمة، حيث نلاحظ أن السعر يبدأ باختبار مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% للموجة الصاعدة التي بدأت من مناطق 1794.85.

لذلك، نحن نفضّل التوقف على الحياد بشكل مؤقت نظراً لاحتمالية أن يشهد السعر تداولات قوية ومختلطة الآن، مع الإشارة إلى أن كسر 1937.20 سيضغط على السعر لإجراء مزيد من التصحيح الهابط واستهداف مستويات 1910.10 وقد يمتد إلى 1866.00 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع، بينما التماسك فوقه سيقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، مع الإشارة إلى أن تخطي مستوى 2000.00 سيمد مكاسب الذهب لتصل إلى مناطق 2068.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1900.00 والمقاومة 2000.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي