شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يجتاز الهدف – تحليل - 28-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي من تحقيق هدفنا المنتظر عند 1.3362، مع ملاحظة أن السعر كسر هذا المستوى وأغلق الشمعة اليومية دونه، ليعزز التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1.3270.
وبالتالي، سيبقى الميل الهابط مسيطراً خلال الجلسات القادمة بدعم من الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الثبات دون 1.3362 يمثّل شرط أولي لاستمرار الانخفاض المقترح.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3260 والمقاومة 1.3400
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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