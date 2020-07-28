شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يلامس الهدف – تحليل - 28-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار مقابل الين من ملامسة مستوى 105.20 ويستقر عنده، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك بدأ بفقدان العزم الإيجابي، بانتظار الحصول على عزم سلبي يساهم بدفع السعر لكسر المستوى المذكور وفتح الطريق أمام امتداد الموجة الهابطة على المدى القصير، حيث يتواجد هدفنا التالي عند 103.65.
وبالتالي، فإن سيناريو الاتجاه الهابط سيبقى مرجحاً للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن الفشل بتحقيق الكسر قد يدفع السعر لاختبار مستويات 106.00 وقد يمتد إلى 106.44 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 104.60 والمقاومة 106.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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